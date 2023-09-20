أسعار المستلزمات في معارض أهلا مدارس بالإسماعيلية.. «وفر فلوسك»

انخفضت أسعار المستلزمات الدراسية في معارض أهلا مدارس 2023 بمحافظة الإسماعيلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العبء عن المواطنين، وتزامنا مع إعلان الغرفة التجارية عروض على بيع المنتجات تصل إلى 30%.

أسعار المستلزمات الدراسية في معارض أهلا مدارس

وفيما يخص اسعار المستلزمات الدارسية في معارض أهلاً مدارس 2023 في الإسماعيلية سجل سعر الشنطة المدرسية الكبيرة 300 جنيه، فيما تراوحت الشنطة الوسط بين 180 و200 جنيه، وتراوحت شنطة طلاب المرحلة الابتدائية صغيرة الحجم بين 50 و60 و70 و1740 جنيها.

وسجل أسعار الأقلام من جنيه وحتى 10 جنيهات، وأسعار الكراسات تراوحت بين 1.25 وحتى 8 جنيهات، والكشكول يبدأ من 2.5 وحتى 15 جنيها.

تراوحت أسعار الملابس المدرسية بين 100 و130 جنيهًا حسب الخامة والمقاس، ويتراوح سعر القميص أو التيشرت بين 100 و140 جنيهًا، وسعر الجونلة بين 85 و120 جنيهًا فيما سجل سعر البنطلون المدرسي بها بين 90 و120 جنيهًا وفقًا للخامة والمقاس.

أماكن معرض أهلاً مدارس 2023 في الإسماعيلية

وأعلنت الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية أماكن معرض أهلاً مدارس 2023 في الإسماعيلية داخل مدينة الإسماعيلية وفي مراكز وقري المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال أكرم الشافعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، إنه جرى افتتاح المعرض الرئيسي الأسبوع الماضي في مدينة الإسماعيلية بمركز شباب الشيخ زايد، تبعه افتتاح فرع بمركز ومدينة فايد وفرع آخر بمركز ومدينة التل الكبير.