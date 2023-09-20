«تجارية الإسماعيلية»: نسعى إلى تقليل الفجوة بين التاجر والمستهلك لخفض الأسعار

قال وائل عبد العزيز، أمين الصندوق بمجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية، إننا نسعى لاستهدف تقليل الفجوة بين التاجر والمستهلك، لتصل السلعة من التاجر الأول مباشرة إلى المستهلك.

وأضاف في بيان صحفي، أن عملية تقليص الفجوة ستؤدي إلى تخفيض أسعار السلع والمعروضات بالمعارض المختلفة التي تقيمها الغرفة التجارية في المدينة ومراكز التل الكبير وفايد والقنطرة.

معرض أهلاً مدارس خطوة أولى لدور الغرفة المجتمعي

وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة الجديد يعي دوره المجتمعي نحو الشارع الإسمعلاوي، وأن افتتاح معرض أهلا مدارس كان واحدا من ثمار التعاون المثمر بين أعضاء المجلس والتنسيق بين الجهاز التنفيذي والتموين ومديرية أمن الإسماعيلية، لتوفير المستلزمات الدراسية والمكتبية والملابس والأحذية بأسعار تنافسية مرضية وبجودة عالية.

وأكد أن الغرفة التجارية تنهي التنسيق من أجل وصول الخدمة إلى أهالي مراكز وقرى الإسماعيلية البعيدة، للاستفادة من تخفيضات المعرض، وسيعلن عن هذه التفاصيل تباعا.

وأشار إلى أن المعرض يشارك فيه منتجي الأدوات المكتبية والملابس والأحذية، مؤكدا أنه جرى الاتفاق بالفعل على توفير مستلزمات المدارس من (كشاكيل وكراسات، زمزميات وشنط مدرسية، وأحذية جلدية والكوتشي)، وكذلك توفير الزي المدرسي لمختلف المدارس بكل منطقة، بحيث يستطيع المواطن شراء كل ما يلزم أبناءه من مستلزمات مدرسية من مكان واحد بجودة مناسبة وبسعر منخفض يصل إلى 30%.