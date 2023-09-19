«تجارية الإسماعيلية»: نتابع توافر المواد البترولية في المنافذ بشكل يومي

قال محمد عبد المحسن، عضو مجلس إدارة تجارية الإسماعيلية وشعبة المواد البترولية، إن الغرفة التجارية تتابع بشكل يومي توافر المواد البترولية في المنافذ، وكذلك عمل مستودعات الغاز في المناطق المحرومة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، بالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة.

وأكد «محسن» أن الإسماعيلية لم تشهد أي أزمة وقود على مدار الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه يتم تكثيف الجهود والتنسيق التام بين الجهات المعنية في متابعة توافر المواد البترولية والغاز الطبيعي في منافذ البيع المختلفة تيسيرا على المواطنين.

عبد المحسن: توزيع الغاز في الأماكن المحرومة

وقال عضو مجلس إدارة تجارية الإسماعيلية وشعبة المواد البترولية، إن الغرفة التجارية تعمل وتتابع بشكل يومي عملية توزيع الغاز في المناطق المحرومة، وسد الفجوة بين التوزيع التجاري والمنزلي في هذه المناطق.

وأضاف أن توجيهات أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية، وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، أكدت المتابعة المستمرة من أعضاء شعبة المواد البترولية بنطاق محافظة الإسماعيلية لمتابعة مدى توافرها بالمحطات.