حصاد مبادرة «أنت الحياة» في الإسماعيلية قبل انتهائها بأيام (فيديو)

انطلقت مبادرة «أنت الحياة» التابعة لمؤسسة «حياة كريمة» إلى محطة جديدة، حيث تواجدت في محافظة الإسماعيلية تحديدا في مركز قنطرة غرب، تعتبر هذه المرة الأولى التي تصل فيها «أنت الحياة» للإسماعيلية، وعملت على تقديم الدعم بأشكاله المختلفة للأهالي الأكثر احتياجا في قرى المركز والقرى المجاورة ما يساهم في رفع مستوى معيشتهم والتخفيف عن كاهلهم.

«أنت الحياة» في الإسماعيلية

وتجوب «أنت الحياة» العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وفي الإسماعيلية اهتمت «أنت الحياة» على أن تشمل خدماتها كل القطاعات المختلفة، حيث تم تنظيم قوافل طبية، وكذا ندوات تثقيفية وتوعوية للأهالي فضلًا عن ندوات التوعية بمخاطر التدخين والإدمان، وذلك بالتعاون مع «حياة كريمة» وعدد من المؤسسات المعنية المختلفة.

استقبال 2000 حالة في اليوم

يذكر أنّ القوافل الطبية التي نظمتها البماردة في محافظة الاسماعيلية، شملت العديد من التخصصات الطبية المختلفة، بهدف تقديم الخدمة الطبية الشاملة للأهالي الأكثر احتياجا، فضلًا عن أنّ القوافل تستقبل كل يوم نحو 2000 حالة، ومن المقرر أن تستمر «انت الحياة» في تقديم خدماتها للأهالي على مدار 6 أيام، بداية من يوم 17 سبتمبر وحتى يوم 22 سبتمبر.