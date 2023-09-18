مواطنو الإسماعيلية: «الرئيس عمل كل حاجة حلوة.. وإحنا معاه لاستكمال الإنجازات»

وجّه مواطنو محافظة الإسماعيلية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه للمواطن البسيط وتنفيذ مشروع «حياة كريمة» فى قرى القنطرة شرق، بعدما عانت سنوات من الإهمال والتهميش وانعدام الخدمات الأساسية. ووجّه المواطنون رسائل للرئيس طالبوه فيها بالترشح لفترة جديدة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشددين على وقوفهم خلفه لاستكمال الإنجازات والمشروعات.

«عطية»: الرئيس حقق الاستقرار

وقال الشيخ سيد عطية، شيخ «عرب عبس» بالإسماعيلية، إن أفضل الإنجازات التى نجح الرئيس السيسى فى تحقيقها هى الاستقرار الداخلى، بعد ما عانته مصر من انفلات عقب ثورة يناير، تبعته هجمات إرهابية عقب ثورة 30 يونيو. وأضاف لـ«الوطن»: «مكملين خلف الرئيس دعم وسند له، ليس فقط قبيلتى لكن جميع القبائل العربية لاستكمال إنجازاته بعدما أعاد مصر إلى مكانتها أم الدنيا».

وقال فتحى داود، أحد أهالى مركز القصاصين، إن الإسماعيلية شهدت العديد من الإنجازات شرق القناة وغربها بدءاً من مدينة الإسماعيلية وأنفاق تحيا مصر ومشروعات «حياة كريمة» فى قرى القنطرة ومشروعات التأمين الصحى الشامل التى وصلت إلى كل بيت بالمحافظة. وتابع: «نحن داعمون للرئيس فى الفترة المقبلة لاستمرار ثورة التعمير والإنشاء والحفاظ على الدولة ومؤسساتها ومكانتها بين الدول».

«نبوية»: وصّل لنا ميّه وغاز

وقالت نبوية محمد عبدالله، من أهالى القنطرة غرب: «الرئيس عمل كل حاجة حلوة ووصل لنا ميّه وغاز، وعمل مستشفيات، وإحنا مكملين معاه وهندعمه فى الانتخابات».