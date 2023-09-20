في برنامج «شارع شريف».. شابان يصنعان أثاثا صديقا للبيئة من الورق

يستضيف برنامج 4 شارع شريف، الذي يقدمه الإعلامي شريف مدكور، وذلك على شاشة قناة الحياة، يوم غد الخميس، شابان يصنعان أثاث صديق للبيئة من الورق لتكون صناعة مصرية بجودة عالمية.

يحاور شريف مدكور مقدم البرنامج، مهندس معماري مازن موسى، ومهندس معماري عمر الطوانسي مؤسسي مشروع للأثاث الذكي الصديق للبيئة حيث قاما بعمل أثاث من الورق المقوى مثل الكرسي والكنب والسرير والنجف، ويستطيع الأثاث تحمل كافة الأوزان.

برنامج شارع شريف على قناة الحياة

يكشف عمر ومازن خلال برنامج شارع شريف على شاشة تليفزيون قناة الحياة، أنهما فكرا في هذا المشروع حتى يقدما حلولًا مختلفة للمساحات الصغيرة، واستخدامها بعدة طرق مختلفة.

سبب المياه الزائدة في الجسم

كما يستضيف البرنامج في فقرة أخرى عل قناة الحياة، كابتن علي خميس مدرب لياقة بدنية في فقرة عن تعريف المياه الزائدة في الجسم وأسبابها وطرق التخلص منها، حيث أنها تأتي بسبب كثرة تناول المنتجات المعلبة والتي تحتوي على صوديوم، وينصح للتخلص منها بشرب كميات من المياه وتناول عدد كبير من الورقيات الخضراء.