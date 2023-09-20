استقرار مؤشر الدولار عالميا وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

استقر مؤشر الدولار فوق 105 نقاط اليوم الأربعاء، بعد أن واجه ضغوطا في الجلستين الماضيتين مع استعداد المستثمرين لقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، لكن الأسواق تركز على توقعاته الاقتصادية وتصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع للحصول على أدلة حول المسار للمضي قدمًا.

مؤشر الدولار عالميًا

وينتظر المستثمرون أيضًا قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة الخميس المقبل، إذ من المتوقع أن يقوم برفع سعر الفائدة الأخير في دورة التشديد الحالية.

كما يعلن بنك اليابان قراره بشأن السياسة يوم الجمعة وسط تكهنات باحتمال الخروج في وقت أقرب من المتوقع من الإعدادات النقدية شديدة التساهل.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير 1985.

توقعات سعر الدولار

ومن المتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 106.73 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 111.05 نقطة خلال 12 شهرًا.