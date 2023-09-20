تفاصيل شهادة الاستثمار الوحيدة في البنوك.. لمدة عامين بعائد مرتفع

يوفر البنك الأهلي عددا من الشهادات الادخارية، من بينها تلك التي تصل مدتها إلى عامين فقط ويطلق عليها استثمار، كونها ذات عائد مميز ودورية صرف العائد ربع سنويًا.

ونرصد في السطور التالية أهم المعلومات عنها بحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر من البنك.

شهادة العامين في البنك الأهلي

- تصدر شهادة الاستثمار ب في البنك الأهلي للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين وقصر.

- فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

- سعر العائد 12%.

- دورية صرف العائد ربع سنويًا.

أبرز المعلومات عن شهادة العامين

- سعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ إصدار الشهادة.

- صرف العائد من خلال ماكينات الصراف الآلي.

- يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادة.

- تسترد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية، ويمكن استردادها بعد مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء، بحسب القيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن.

- جرى تلقائيا تجديد الشهادة بقيمتها الاسمية للأفراد الطبيعيين فقط، في تاريخ استحقاقها ما لم يسترد أو وجود تعليمات بخلاف ذلك.

- يمكن إصدار الشهادة على سبيل الهبة أو التبرع، وفقا للشروط التي يتعين التوقيع عليها في هذا الشأن.