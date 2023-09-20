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المديرة التنفيذية للوكالة الأوروبية تتعرف على جهود مرصد الأزهر في مكافحة الإرهاب

كتب:

رؤى ممدوح
04:22 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يستقبل المديرة التنفيذية للوكالة الأوروبية

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يستقبل المديرة التنفيذية للوكالة الأوروبية

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اليوم الأربعاء، مونسيرا مارين لوبيز، المديرة التنفيذية للوكالة الأوروبية للتدريب على إنفاذ القانون، والوفد المرافق لها في زيارة رسمية هدفها التعرف على جهود المرصد في مكافحة فكر التنظيمات المتطرفة، ومتابعة عملياتها في عدد من دول العالم.

تقديم رؤية متكاملة حول آلية العمل في الوحدات

وقدم مشرفو المرصد رؤية متكاملة حول آلية العمل في الوحدات البالغ عددها 13 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، بالإضافة إلى أحدث الإصدارات التي تناولت عددا من القضايا من بينها أزمة اللاجئين، وخطاب الكراهية وما نتج عنه من أعمال عنف وعداء ضد الآخر المختلف دينيًّا وعرقيًّا ولونًا، إلى غير ذلك من تصنيفات يضعها المتطرفون.

نتائج الأنشطة التفاعلية التي نظمها مرصد الأزهر

كما عرض المشرفون نتائج الأنشطة التفاعلية التي نظمها مرصد الأزهر في الفترة الأخيرة لشباب الجامعات، وطلاب المدارس ضمن حملات طرق الأبواب، واسمع واتكلم واعرف أكثر.

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