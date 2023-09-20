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«الأزهر للفتوى» يستعرض التسلسل الزمني لمرضعات النبي بمناسبة مولده

كتب:

رؤى ممدوح
11:38 ص | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية- تعبيرية

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية- تعبيرية

استعرض مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، التسلسل الزمن لمرضعات النبي بالإضافة إلى إخوته في الرَّضاع وحواضنه ﷺ، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف والذي تحل ذكراه بعد أيام قليلة، حيث يحتفل به المسلمون في شتى بقاع الأرض بمظاهر عديدة.

إخوات النبي في الرضاعة

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنّ أول من أرضعت سيدنا رسول الله ﷺ أمُّه السيدة آمِنَةُ بنتُ وَهْبِ بنِ عبدِ مَنَافِ بن زُهرَةَ بن كِلَاب، ثم (ثُويْبَة) مولاة عمّه أبي لهب، ثم (حَلِيمَة السّعديَّة)، وحول إخوته في الرَّضاع من (ثُوَيبَة): ابنها مَسْرُوح، وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزُوميّ، وعمُّه حمزة بن عبد المطلب.

حاضنات النبي محمد 

ووفق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فلديه إخوات من (حليمة): أولادُها عبد الله، وأُنَيسَة، والشَّيماء، وابن عمِّه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب.

أما حواضنه ﷺ، أي اللاتي قُمْنَ على رعايته في صغره؛ فهنَّ: آمِنَة أُمّه، وثُوَيبَة، وحَلِيمَة، والشَّيماء ابنتها، وأمّ أَيْمَن بَرَكة الحبشيَّة.فاللهمَّ صلِّ عَلَيه، وعَلى آلِه وصَحبِهِ، وسَلِّم تَسلِيمًا كَثِيرًا.

 

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