إقبال كثيف على الدروس المنهجية للواعظات (صور)

شهدت الدروس المنهجية للواعظات إقبالا كثيفا، وسط إشادات بجهود وزارة الأوقاف المصرية، في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتشكيل الوعي الديني الرشيد، جاء ذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف بدور المرأة، وإشراكها في الأنشطة الدعوية، وفي إطار خطة الوزارة لنشر الفكر الوسطي المستنير، من خلال رسائلها المتعددة.

تفاصيل الدروس المنهجية

فمن مسجد عبدالمجيد قادوس بالغربية، أقيم الدرس المنهجي للواعظة ‏نعمات العطار في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد الرحمة بالحيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏منال جمال في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد الأميرة بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏نسرين شطا في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد الزهراء بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏سحر شوقي في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد الريان بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏سارة ماهر في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد نور المنصورة بالدقهلية، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏ولاء مصطفى بكر البطة في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد الإيمان بالدقهلية، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏غادة السيد أحمد في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد الجامع بمدينتي بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏حنان الحسيني في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد الشهداء بالإسكندرية، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏بهيرة خير الله في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد فاطمة الزهراء بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏وفاء عبد السلام في مادة السيرة النبوية والأخلاق.

ومن مسجد الجامع الكبير بمدينتي بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏مها سيد سحاب في مادة السيرة النبوية والأخلاق.

ومن مسجد الريان بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏سميحة جودة في مادة السيرة النبوية والأخلاق.

ومن مسجد النصر بالدقهلية، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏عزة المصري في مادة السيرة النبوية والأخلاق.

ومن مسجد الكبير بالدقهلية، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏إيمان أحمد شعبان في مادة السيرة النبوية والأخلاق.

ومن مسجد الكبير بسنجيد الدقهلية، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏نهى المتولي مصطفى في مادة السيرة النبوية والأخلاق.

ومن مسجد فجر الإسلام بالفيوم، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏هبة مختار علية في مادة الفقه.

ومن مسجد العزيز الحكيم بالجيزة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏سعاد أيوب في مادة الفقه.

ومن مسجد الهدى بالمنوفية، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏سناء طه السيد.

ومن مسجد القدس بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏إيمان محمد صبحي.

ومن مسجد سيدي عون بالدقهلية، أقيم الدرس المنهجي للواعظة/ ‏رشا شعبان صابر.