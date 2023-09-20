«جولد بيليون» تقدم نصائح قبل شراء وبيع الذهب.. «تعمل إيه لو محتاج فلوس؟»

قالت مؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب إن هناك عدد من النقاط يستطيع أي شخص يرغب في الاستثمار في الذهب وإدخاره وتحقيق مكاسب منها، أن يتبعها لتحقيق أكبر استفادة من المعدن الأصفر.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز النقاط التي تناولها تقرير «جولد بيليون»:

- كل الأسعار والمستويات للأسعار في سوق الذهب متاحة طالما لم تتغير الأوضاع والظروف المحيطة التي تؤثر على سعر الذهب، وبعد أن كان المستوى المتوقع الوصول لأسعار الذهب إليه 2000 جنيه للجرام، أصبح السوق يتطلع إلى المستوى 3000 جنيه للجرام في وقت من الأوقات لتحقيق مكاسب أكبر للذهب.

- محاولة الاستفادة من التذبذب في الأسعار والبيع عند الارتفاعات المفاجئة قدر الإمكان والشراء في أوقات الانخفاض الشديد.

- عند الدخول في أسواق الذهب للمرة الأولى قم بالشراء على السعر الحالي بجزء من مدخراتك، ثم انتظر تراجع الأسعار للشراء بجزء آخر وهكذا حتى تصنع متوسطات سعرية تحمي مجمل استثماراتك.

بيع الذهب يكون الحل الأخير لحل الأزمات المالية

- يجب أن يكون بيع الذهب الذي تملكه الحل الأخير دائما وعند الضرورة فقط، والبيع على قدر الاحتياج فقط.

- دائما يفضل شراء الذهب على فترات وبأجزاء من مدخراتك حتى في السوق الصاعد، وذلك خوفاً من تغير حركة السوق بشكل مفاجئ.

- إذا كان الاتجاه العام لأسعار الذهب في صعود وحصل ارتفاع حاد بشكل مفاجئ للأسعار ولكنك لم تستطع الاستفادة من هذا الارتفاع من خلال البيع، وانتظر وقوم بالشراء من جديد عند مستوى مناسب لأن الأسعار تعود إلى المستويات التي سجلتها من قبل الارتفاع.

- عند الدخول في أسواق الذهب للمرة الأولى لا تقم بالشراء بجميع مدخراتك عند سعر واحد للذهب أو تجميد جميع مدخراتك في سبيكة ذهبية واحدة على سبيل المثال، ولكن يفضل ان تكون سبائك بأوزان مختلفة.

عدم بيع الذهب قبل مرور 6 أشهر من الشراء

- الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية.

- يكون متوسط الأجل لادخار الذهب من 6 أشهر إلى سنة، وذلك حتى تتمكن من تحقيق نسبة ربح مناسبة.

- إذا كنت في حاجة لسيولة نقدية خلال 6 شهور، اشتري سبائك ذهبية بأوزان صغيرة.

- إذا كنت ترغب في تحقيق أكبر مكاسب لمدخراتك الذهبية، اشتري سبائك ذهبية بأوزان كبيرة لأنها تتميز بأقل مصنعية.