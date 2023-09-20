«التعليم» تعلن تفاصيل انطلاق معرض العلوم والهندسة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعداد لانطلاق فعاليات معرض العلوم والهندسة 2024، موجهة مديري مراكز التطوير التكنولوجي في المديريات التعليمية باتباع عدد من الضوابط، أبرزها:

- الإعلان عن المسابقة بجميع المدارس والمواقع الإلكترونية للطلاب.

- عقد ورش العمل عن بعد و وجها لوجه للتعريف بالمسابقة ومناهج البحث العلمي.

- التنسيق مع الوزارة بشأن مواعيد إقامة المعارض التمهيدية والمحلية والجمهورية بما يتسق مع موعد إقامة المعرض الدولي.

- حضور الاجتماعات وورش العمل التي ستنظمها الوزارة بالتنسيق مع المراكز الاستكشافية بالمديريات.

معرض العلوم والهندسة 2024

وقالت الوزارة في خطاب للمديريات، إن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على إثراء ونشر ثقافة البحث العلمي وكمصدر أساسي لنشر المعرفة والارتقاء بثقافة المجتمع، حيث يتم الاشتراك في المعرض الدولي للعلوم والهندسة سنويا من خلال إقامة معارض تمهيدية بالإدارات التعليمية وبعض المدارس، تليها معارض محلية بالمحافظات، ويجري ترشيح الفائزين بهذه المعارض إلى 3 معارض نهائية (معرض القاهرة - معرض الصعيد - معرض الإسكندرية) الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية.

التصفيات النهائية المصرية لمعرض العلوم والهندسة

أوضحت أنه تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم كالمعتاد باستضافة المعارض المؤهلة للتصفيات النهائية المصرية لمعرض العلوم والهندسة والذي يضم الطلاب الباحثين بدءا من الأول الثانوي لعرض أبحاثهم والمنافسة على مستوى الجمهورية، ويجري ترشيح 15 مشروعا من خلال هذه المعارض لتمثيل مصر بالمعرض الدولي طبقا لمعايير دولية ومن خلال اتباع خطوات البحث العلمي الصحيحة، ثم المعرض الدولي الذي يضم صغار العلماء على مستوى العالم بالولايات المتحدة الأمريكية وبحضور نحو 80 دولة.

جدير بالذكر، أن الفريق المصري كان قد حقق 6 جوائز دولية العام الماضي.