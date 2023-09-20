لو بتحب تسافر في الخريف.. رحلة للعريش 4 أيام بـ600 جنيه فقط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» عن رحلة للعريش ضمن برنامج صيف شبابنا بالتعاون بين الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، بالفوج الخامس والأخير من رحلات اعرف بلدك إلى مدينة العريش، في إطار حرص الوزارة على توفير رحلات بأسعار مخفضة للشباب، حتى يتمكنوا من زيارة جميع المدن الساحلية الموجودة في مصر.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل رحلة آخر فوج للعريش وموعدها، والشروط المطلوبة وكيفية الحجز وكافة التفاصيل.

تفاصيل رحلة آخر فوج للعريش من الشباب والرياضة

- تبدأ الرحلة لمدينة العريش يوم 28 سبتمبر الجاري وحتى 1 أكتوبر المقبل لشباب محافظات الجمهورية.

- مدة الفوج تصل إلى 4 أيام و3 ليال.

- المرحلة العمرية المسموح لها بالحجز من 18 وحتى 40 عاما.

- قيمة الاشتراك تبلغ 600 جنيه من كل مشارك.

- الاستقبال يكون على وجبة الغداء.

- التسكين يكون بغرف رباعية.

- للاشتراك في الرحلة يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني من هنا.

- يتم الحجز وسداد قيمة الإشتراك من خلال أي فيزا بنكية.

الشروط المطلوبة لرحلة العريش

- أولوية المشاركة في الرحلة تكون بأسبقية الدفع.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة. - يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات «تغيير في أرقام بطاقة الرقم القومي، أو استخدام بطاقة رقومي لشخص آخر ، أو أية مخالفة»، وكذلك في حالة مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤولة عنه.

- التجمع للتحرك الساعة السادسة صباحا من مقر وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين.

- يتم تنفيذ جولات حرة ضمن برنامج الرحلة.

- يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة، والمشاركون مسئولين مسؤلية تامة عن سلامتهم دون أدنى مسؤلية على الوزارة.