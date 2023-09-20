توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. سحب منخفضة وأجواء لطيفة على معظم الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سبب الشعور بانخفاض درجات الحرارة

وتظهر السحب المنخفضة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنخفض نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

انتشار الشبورة المائية ونشاط الرياح

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية في الساعات الأولى الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الخميس 21 سبتمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 الصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 22 سبتمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 الصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 الصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 23 سبتمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 الصغرى 26 درجة مئوية.