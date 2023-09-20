«الأرصاد»: استقرار حالة الطقس.. وعاصفة التنين لن تضرب مصر

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود استقرار كبير في الأحوال الجوية، وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بقييم تتراوح بين 2: 3 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، ولا توجد مؤشرات في حالة الطقس على تعرض مصر لأي اضطرابات جوية أو عواصف سواء عاصفة التنين أو غيرها من المسميات التي تطلق على العواصف المختلف، والتي تأتي على مسطح البحر المتوسط وفقا للصور الصادرة عن الأقمار الصناعية.

حقيقة تعرض البلاد لـ عاصفة التنين

وأضافت «غانم» في تصريح لـ«الوطن»، أن توقعات حالة الطقس تشير إلى عدم تعرض تعرض لأي حالة من حالات عدم الاستقرار أو عاصفة التنين أو أي عواصف أخرى في الأيام المقبلة، مؤكدة أن هناك استقرارا تاما في حالة الطقس ودرجات الحرارة مع الأيام الأخيرة من فصل الصيف وبداية الخريف.

وأشارت إلى الحالة الجوية التي أثرت على مصر في إحدى السنوات وأطلق عليها إعلاميا عاصفة التنين، وليس لازما أن تكرر مرة أخرى وبنفس الشكل في سنوات أخرى؛ نظرا لأن الظواهر الجوية وكميات الأمطار تختلف من عام لآخر، وأيضا التوزيعات الضغطية واتجاهات الرياح تختلف؛ لذا هيئة الأرصاد الجوية دائما تؤكد أن معدل الأمطار يزيد أو يقل وفقا للحالة الجوية التي تمر بها البلاد في أي وقت، وهذا لا يعني تشابها مع حالات سابقة.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس في مصر تتأثر حاليا مع نهاية فصل الصيف بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، إذ يصبح هناك غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس معظم فترات النهار ويعمل على انخفاض درجات الحرارة خاصة مع وجود امتداد مرتفع العروض الوسطى القادم من جنوب شرق أوروبا.