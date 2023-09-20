قوى سياسية تشيد بمؤتمر «الهيئة الوطنية»: يؤكد نزاهة الانتخابات المقبلة

أشادت قوى وأحزاب سياسية، بالأسس والمبادئ للانتخابات الرئاسية المقبلة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم.

المصريين الأحرار يشيد بالشفافية في الإجابة على أسألة الصحفيين

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المبادئ التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم مستوحاة من الدستور المصري وجاءت ترسيخا لمبادئه، موضحا: «أهم المبادئ التي أُعلنت اليوم هي أن الشعب كله سواسية والمجال مفتوح أمام الجميع للترشح مدام تنطبق عليه شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، والهيئة الوطنية على مسافة واحدة من كل المرشحين».

كما أشاد بحرص الهيئة على مراعاة الحق الدستوري لذوي الإعاقة وكبار السن في الإدلاء بأصواتهم، ما يؤدي إلى خلق الطمأنينة في قلوب الجميع، هذا بالإضافة إلى قدرة الهيئة على الانتهاء من كافة اللوجيستيات المطلوبة للفترة المقبلة، والتي وصل عددهم إلى آلف من اللجان.

وأضاف: «نحن كحزب ليبرالي نرى أن العملية الانتخابية ستتم بمنتهى الحيادية والشفافية بين كل المرشحين وعلى الشعب أن يحرص على الإدلاء بصوته في الانتخابات، وتحري الدقة في الاختيار، حتى نحافظ على ما حدث من إعادة بناء دولة كانت عبارة عن أشلاء».

وأشاد رئيس المصريين الأحرار بتنظيم المؤتمر الذي وصفه بالرائع، وإتاحة الفرصة أمام كل الصحفيين المشاركين في طرح الأسألة والإجابة عنها بمنتهى الشفافية.

حزب الجيل: تحذير الهيئة للمشككين وضع النقاط على الحروف

وفي نفس ذات السياق، أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل بمجموعة المبادئ التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وقال في تصريحات خاص لـ«الوطن»، أن أهم ما تم إعلانه في المؤتمر هو اعلان الهيئة اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يشكك بنزاهة سير الانتخابات، موضحا: «تحذير الهيئة في مسألة التشكيك بالانتخابات مهم جدا ووضع النقاط على الحروف».

كما أكد أهمية مناشدة الهيئة وسائل الإعلام بالالتزام بالحياد والموضوعية وضوابط الهيئة في تغطية العملية الانتخابية، وكذا وإعلانها السماح بمتابعة ممثلي المجتمع المدني بالعملية الانتخابية.

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: نظمنا جلسة خاصة لمناقسة ملف الانتخابات الرئاسية

في حين علق الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على شكر الهيئة الوطنية للانتخابات للحوار الوطني، وقال في تصريحات لـ«الوطن» أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان معني بهذا الملف، وأجرى جلسة خاصة بشأن الانتخابات الرئاسية، وتم الاطلاع على دور الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاتها، وأن مجلس الأمناء يناشد جميع القوى السياسية التي جلست على طاولة واحدة في الحوار، أن يكون لديهم دور في حث المجتمع على المشاركة في الانتخابات.

عضو مجلس الشيوخ: تصريح الهيئة يعبر عن مرحلة دقيقة في عمر الوطن

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تصريح الهيئة العليا للانتخابات جاء يعبر عن مرحلة دقيقة في عمر الوطن، وتأكيدها على محاربة الشائعات واعتبارها جناية، والحرص على التصدي ومحاربة كل من يروج الشائعات خلال تلك الفترة الحساسة يؤكد أهمية التكاتف من أجل ردع أعداء الوطن وقوى الشر التي تسعى لزعزعة استقرار الوطن، حيث أن مصر الآن تمر بواحدة من اللحظات الفارقة في تاريخها.