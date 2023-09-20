«شردي»: من حق المواطن المصري اختيار رئيسه في الانتخابات

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن من حق المواطن المصري، أن يختار رئيسه في الانتخابات الرئاسية، وقبل أن نعرف من هم المرشحون، لابد أن نعرف الاستعدادات الخاصة بالانتخابات.

الجهة المشرفة على الانتخابات

أضاف «شردي»، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المشرفة على الانتخابات، التي كانت موجودة بشكل أو بآخر عبر العصور في مصر منذ فترات طويلة بشكل مختلف حتى دستور 2014، وهو الدستور الذي تأمل به مصر أنه سيعبر بها لتحقيق الكثير من الآمال للناس، آمال في الرقابة والتشريع والفصل بين السلطات وتقويتها.

وأشار إلى أن الدستور نص على وجود الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تكون هيئة مستقلة، والمادة 208 من الدستور، أعطت للهيئة الصلاحيات الخاصة بها، التي تتضمن أن هذه الهيئة هي الوحيدة التي تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وحتى إعلان النتائج.

قاعدة بيانات الناخبين

وأوضح أن الهيئة تختص بإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتختص بتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عن والرقابة عليه.