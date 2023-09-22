انطلاق السباق الدولي للدراجات الهوائية بشرم الشيخ اليوم

ينطلق سباق شرم الشيخ الدولي للدراجات الهوائية «نور دي فرانس»، اليوم الجمعة، ويستمر لـ4 أيام، بمشاركة 30 دولة، وبحضور سفراء الدول المشاركة، تحت رعاية محافظة جنوب سيناء ووزارة الشباب والرياضة.

سباق دولي للدراجات في شرم الشيخ

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، لـ«الوطن»، إن السباق الدولي للدراجات الهوائية بشرم الشيخ يشمل 4 سباقات كالتالي:

- السباق الأول: مسافة 170 كيلومترا للمحترفين، وتُقطع المسافة من داخل مدينة شرم الشيخ حتى مدينة دهب والعودة إلى شرم الشيخ.

- السباق الثاني: مسافة 96 كيلومترا للمحترفين والهواة على طريق السلام بشرم الشيخ.

- السباق الثالث: مسافة 40 كيلومترا على الطريق الدائري الأوسطي لكل الرياضيين.

- السابق الرابع: 6 كيلومترات، وهو سباق للعائلات من داخل شرم الشيخ.