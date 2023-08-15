انطلاق ماراثون الدراجات بمشاركة 500 شاب وفتاة في أسوان

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إشارة الانطلاق لماراثون الدراجات والمشي والإسكيت، الذي يمتد على مسافة 4 كيلومترات من أمام ديوان عام المحافظة حتى المسجد الجامع بكورنيش النيل الجديد.

مشاركة 500 شاب وفتاة

ويشارك في هذا الماراثون حوالي 500 شاب وفتاة من أبناء أسوان، بحضور عدد من قيادات محافظة أسوان، ضمن فعاليات «أسبوع الشباب» التي تنظمها محافظة أسوان تحت عنوان «تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر»، والتي تهدف إلى تعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مستدام وصديق للبيئة.

وتحظى هذه الفعاليات برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، بجانب الفعاليات الفنية والثقافية التي تشهدها حديقة بلازا درة النيل.

استمرار الفعاليات الرياضة لآخر الأسبوع

ومن جهته، أبدى المحافظ اهتمامه الكبير بالأطفال والشباب الذين يمارسون رياضة السكيت ويعرضون مهاراتهم على وقع الموسيقى، وحرص على التقاط عدد من الصور معهم، مؤكدا استمرار سلسلة الفعاليات حتى نهاية الأسبوع، بعدما حققت نجاحًا كبيرًا بفضل المشاركة والمساهمة الواسعة من الهيئات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعة والأكاديمية.