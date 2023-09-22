«النقل» تعلن تنفيذ خط مترو جديد من الخصوص إلى المعادي الجديدة.. تفاصيل

أكدت وزارة النقل، أنها انتهت من الدراسات الخاصة بالخط السادس للمترو وأعمال تحديد المسار، في إطار حرصها على التوسع في شبكة وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، وتوفير وسيلة انتقال سهلة للمواطنين خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

مسار الخط السادس للمترو

أضافت الوزارة، عبر تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الخط السادس للمترو، يبدأ من منطقة الخصوص في أقصى شمال القاهرة على الطريق الدائري، ويصل إلى منطقة المعادي الجديدة وزهراء المعادي جنوب القاهرة.

ونوهت إلى أنه تجرى حاليًا أعمال الطرح والتصميم للخط، مؤكدة أنه يجري تنيفذ المشروع وفق المعايير والمواصفات العالمية، لافتة إلى أن الخط سيحق نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل في مصر.

أهمية التوسع في إنشاء شبكة النقل الحضري الأخضر

أكدت أن هذه الجهود تأتي تحقيقاً لرؤية مصر 2030، وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني.

كما تعمل هذه الخطوط على تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.