مباراة «بينج بونج» حماسية بين الملكة كاميلا وزوجة ماكرون.. من الفائز؟ (فيديو)

حماس وتنافسية كبيرة، ظهرت على الملكة كاميلا، زوجة ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، وبريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لعبهما مباراة تنس طاولة «بينج بونج»، خلال زيارتهما لصالة ألعاب رياضية بالعاصمة باريس.

مباراة «بينج بونج» بين الملكة كاميلا وزوجة ماكرون

ود ومحبة شديدة ظهرت بين الملكة البريطانية كاميلا، 76 عاما، في أول زيارة رسمية لها خارج البلاد، وزوجة الرئيس الفرنسي، 70 عاما، إذ وصفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الثنائي بأنهما ظهرا كـ«أصدقاء»، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، وسط سيل من التعليقات الطريفة، خاصة لتي تشير إلى فوز بريجيت باللعبة، بعد أن واجهت الملكة كاميلا صعوبة في توجيه ضربات الإرسال لزوجة الرئيس الفرنسي، بحسب موقع «بي إف إم تي في» الفرنسي.

زيارة الملك تشارلز وزوجته كاميلا إلى باريس

وكان الملك تشارلز وزوجته كاميلا، قد وصلوا إلى باريس، أول أمس الأربعاء، في زيارة رسمية وصفت بـ«التاريخية»، تستغرق ثلاثة أيام، بعد 6 أشهر من إرجائها، بهدف طي صفحة سنوات من التوتر، أعقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، وهو ما أكده الملك تشارلز بلغة فرنسية سليمة بقوله «عندما نكون معا تكون قدراتنا غير محدودة»ـ في إشارة لإنهاء سنوات من التوتر، وإحياء العلاقات القديمة بين البلدين أمام أعضاء البرلمان الفرنسي بمجلسيه، وهو أول خطاب لعاهل بريطاني أمام البرلمان الفرنسي.

السير على خطى الملكة إليزابيث

وتشير التقارير الصادرة بخصوص زيارة الملك تشارلز، إلى أنه حريص على السير على خطى والدته الملكة إليزابيث، التي كانت تكن محبة عميقة لفرنسا، واستقبلهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرين وزوجته بريجيت عند قوس النصر في باريس، حيث أضيئت شعلة الجندي المجهول، قبل عبور جادة الشانزيليزيه، على أن يقام لاحقا عشاء رسمي في قصر فرساي، بحسب ما ذكرت «فرانس 24».

مناقشة قضايا مهمة بين البلدين

الملك البريطاني والرئيس الفرنسي من المتوقع أن تشمل لقاءاتهما مناقشة عدد من القضايا المهمة أبرزها، قضايا البيئة والحث على القراءة وريادة الأعمال لدى الشباب، ومن المقرر عقد لقاء مع جمعيات محلية وشخصيات رياضية في ضاحية سان دوني الباريسية، التي ستشكل أحد الأماكن الرئيسية لدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية في صيف 2024.