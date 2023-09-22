وفاة الفنان القدير عزالدين نجيب.. إعلان موعد ومكان الجنازة

أعلن محمد الطويل مدير إعلام قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، وفاة الفنان القدير عزالدين نجيب، كاشفاً عن موعد ومكان الجنازة.

وفاة الفنان القدير عزالدين نجيب

وأعلن «الطويل»، في منشور عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك» نبأ الوفاة، وكتب: «البقاء والدوام لله وحده.. انتقل إلى رحمة الله، اليوم، الفنان القدير عزالدين نجيب، وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة».

واختتم: «صلاة الجنازة ستُقام في مسجد جمال الدين الأفغاني بميدان الجامع، في مصر الجديدة».

من هو الفنان القدير عزالدين نجيب؟

- يعد الفنان عز الدين نجيب، واحدًا من أبرز المهتمين بالفن التشكيلي في مصر في الفترة الراهنة.

- من أهم نقاد الحركة التشكيلية المعاصرة.

- حصل على عضوية نقابة الفنانين التشكيليين وعضو مجلس الإدارة بها ومقرر اللجنة الثقافية من (1985 - 1989).

- عضو مؤسس باتحاد الكتاب المصريين، وعضو مؤسس بجمعية نقاد الفن التشكيلى 1987.

- عضو مجلس إدارة وسكرتير عام جمعية أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب (بين سنوات 1976 ـ 1995) وانتخب رئيسًا لها 1995.

- عضو مؤسس بلجنة الدفاع عن الثقافة القومية (1985 ـ 1990).

- عضو مؤسس وسكرتير عام الجمعية المصرية لأصدقاء المتاحف 1991.

- مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية أصالة لرعاية الفنون التراثية المعاصرة منذ عام 1994 وحتى ديسمبر 2000.

- رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للفنون الجميلة (1996 ـ 1998).