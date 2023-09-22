إقبال كبير على شواطئ الغردقة في آخر أيام الصيف.. 10 آلاف زائر (صور)

شهدت شواطئ الغردقة، إقبال آلاف المواطنين على شواطئ البحر لقضاء الويك إند، تزامنًا مع الجمعة الأخيرة في الصيف، قبل ساعات من بدء فصل الخريف فلكيًا، في ظل أجواء مستقرة واعتدال درجة الحرارة، وفقًا لبيان الهيئة المصرية للأرصاد الجوية.

توافد الآلاف على شواطئ البحر

كشف أشرف فؤاد مدير عام شواطئ العائلات بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، توافد آلاف المواطنين، اليوم الجمعة، آخر أيام فصل الصيف، لقضاء الويك إند على شاطىء البحر.

أسعار شواطئ الغردقة

وأشار «فؤاد» إلى أنّ الغردقة تضم عشرات الشواطئ العامة والخاصة، وتمتد لعدة كيلومترات، وترواحت رسوم الدخول للشواطئ العامة بين 10 جنيهات للفرد و50 جنيهًا، بينما رسم دخول الشواطئ الخاصة، يبدأ من جنيه للفرد ويصل إلى 100 و200 جنيه.

وأكد أنّ أكبر الشواطىء العامة في الغردقة، هما «العائلات 1 و2»، وتشرف عليهما محافظة البحر الأحمر، واستقبلتا أكثر من عشرة آلاف زائر في آخر أيام فصل الصيف، وقبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى تأمين الشواطئ بفرق إنقاذ وسيارة إسعاف لكل شاطىء بالتنسيق مع مرفق إسعاف الغردقة وغرفة الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر.