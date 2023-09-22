وفاة الفنان عز الدين نجيب عن عمر ناهز 83 عاما

أعلن محمد الطويل مدير إعلام قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، قبل قليل، وفاة الفنان القدير عزالدين نجيب، صباح اليوم، عن عُمر ناهز 83 عاما.

الطويل يلعن عن موعد ومكان الدفنة

وأعلن «الطويل»، في منشور عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك» نبأ الوفاة وأوضح أن الجنازة ستكون عقب صلاة الجمعة، في مسجد جمال الدين الأفغاني بميدان الجامع، في مصر الجديدة.

إصابة عز الدين نجيب بأزمة قلبية

كانت الناقدة التشكيلية سوزان شكري يعقوب أعلنت عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك» تعرض الفنان التشكيلي الكبير عز الدين نجيب لأزمة صحية مفاجئة، يوم الاثنين الماضي 4 سبتمبر الجاري.

وكتبت سوزان شكري يعقوب قائلة: «دعواتكم بالشفاء العاجل للفنان والناقد الفنى التشكيلى عز الدين نجيب متواجد الآن بالعناية بعدما أصيب بأزمة قلبية».

الفنان التشكيلي عز الدين نجيب

ويعد الفنان عز الدين نجيب، واحدًا من أبرز المهتمين بالفن التشكيلى فى مصر فى الفترة الراهنة، فهو من أهم نقاد الحركة التشكيلية المعاصرة، حصل على عضوية نقابة الفنانين التشكيليين وعضو مجلس الإدارة بها ومقرر اللجنة الثقافية من (1985 - 1989)، وعضو مؤسس باتحاد الكتاب المصريين، وعضو مؤسس بجمعية نقاد الفن التشكيلي 1987، وعضو مجلس إدارة وسكرتير عام جمعية أتيليه القاهرة للفنانين والكتاب (بين سنوات 1976 ـ 1995) وانتخب رئيسًا لها 1995، وعضو مؤسس بلجنة الدفاع عن الثقافة القومية (1985 ـ 1990)، وعضو مؤسس وسكرتير عام الجمعية المصرية لأصدقاء المتاحف 1991، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية أصالة لرعاية الفنون التراثية المعاصرة منذ عام 1994 وحتى ديسمبر 2000، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للفنون الجميلة (1996 ـ 1998).