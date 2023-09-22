لوسي تروي موقفا لا تنساه لهشام سليم: «عاتبته بسبب فرحه وفاجأني برده»

قالت الفنانة لوسي إنها ما زالت تشعر بحزن شديد جراء رحيل الفنان هشام سليم، الذي تحل ذكرى رحيله الأولى، اليوم الجمعة، حيث وافته المنية في مثل هذا اليوم من العام الماضي.

وقالت لوسي لـ«الوطن» إن قلبها ما زال متألماً على رحيل هشام سليم، مضيفة: اللي بيخفف عني إنه في مكان أحسن، وربنا رحمه من الألم الذي كان يشعر به، وبالتأكيد هو حالياً في مكان أحسن وبيضحك.

لوسي: هشام سليم استقبل مرضه بكل إيمان ورضا

وأضافت لوسي: صداقتي بهشام كانت قوية منذ تعاوننا معاً في مسلسل «أرابيسك»، حيث وجدت إنساناً جميلاً ومحترماً ومهذباً، وكنت حريصة على السؤال عليه في فترة مرضه، وكان يتحدث بكل إيمان ورضا، ولكن ابتعد فترة عن الرد على هاتفه بسبب مرضه الشديد، إلا أنني كنت أتذكره دوماً بالدعاء.

حفل زفاف هشام سليم

وكشفت لوسي عن موقف لا تنساه مع الراحل هشام سليم قائلة: هشام أقام حفل زفاف كبير وقت زواجه، وجاب راقصة غيري، فعاتبته وقلت له «كده يا هشام تجيب رقاصة غيري وأنا موجودة»، ففاجأني برده الراقي «إنتي هانم أخت العريس تيجي تقعدي جنبه بس».