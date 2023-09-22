خريطة قطع المياه عن عدة مناطق بسوهاج غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوهاج، قطع المياه بالأدوار العليا بمركز المنشأة وعدد من القرى غدا من الساعة 1 صباحا حتى الثالثة صباحا من نفس اليوم، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة.

وأضاف العضو المنتدب لشركة مياه الشرب بسوهاج، أن سبب قطع المياه غدا بسوهاج راجع إلى القيام بأعمال الإحلال والتجديد بمحطه مياه المنشأة السطحية.

طرق شكاوى المياه بسوهاج

وأوضح حسن محمود، مدير الخط الساخن بشركة مياه سوهاج، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125، ومن خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول HCWW 125، كما يمكن إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني. www.scww.com.eg.

توفير سيارات مياه نقية

وأضاف أنه سيتم تشغيل كل المحطات الارتوازية بكامل طاقتها خلال فترة قطع المياه غدا بسوهاج، فضلا عن تواجد سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.