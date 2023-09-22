الاحتفال بوصول الدراج محمد المصري إلى الغردقة استعدادا لاستكمال رحلته للسعودية

احتفلت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر اليوم الجمعة، بالدراج محمد المصري لدى وصوله إلى الغردقة في طريق رحلته إلى السعودية، يأتي ذلك في إطار رعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

الدراج المصري يصل الغردقة

وقال ممدوح الشاذلي وكيل مديرية الرياضة بالبحر الأحمر، فى تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، إن مديرية الشباب والرياضة برئاسة حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر احتفت بالدراج المصري لدى وصوله الغردقة، في خلال رحلته التي بدأت من بسيون بمحافظة الغربية وتمتد إلى مكة المكرمة.

رحلة المصري بالدراجة

وأضاف «الشاذلي» أن ذلك يأتي تضامناََ مع اهتمام وزير الشباب والرياضة بدعم رياضة الدراجات، والدراج محمد المصري في رحلته من مصر إلى السعودية من بسيون محافظة الغربية إلى مكة المكرمة.

ولفت «الشاذلي» إلى أن المصري بدأ رحلته من بسيون محافظة الغربية، مروراً بـ«طنطا - بنها - العين السخنة - الزعفرانة - الغردقة - مينا سفاجا - ضبا - الوجه - أملج - ينبع - المدينة المنورة، وينتهي بمكة المكرمة».

استقبال المصري بالغردقة

وذكر «الشاذلي» أنه تم استقبال الدراج المصري بفندق الإقامة بالمدينة الشبابية، وعمل اللازم نحو الإقامة والإعاشة، استكمالاً لرحلته إلى الأراضي المقدسة.