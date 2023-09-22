تحرير 93 محضرا تموينيا متنوعا في سوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، اليوم الجمعة، حملات مكثفة على الأسواق والمحلات من مركز البلينا جنوبا إلى مركز طما شمالا، لضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 135 محضرا.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والأسعار والتصدي لأي مخالفات، ورصد شكاوى المواطنين، التي أسفرت عن تحرير 92 محضرا تموينيا مختلفا.

حملات تموينية

وقال محمد إبراهيم، وكيل تموين سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ حملات التموين جاءت على المحلات والأسواق في المدن والمراكز، بالاشتراك مع ضباط مباحث تموين سوهاج.

وتنوعت المحاضر ما بين نقص في الوزن، وتجميع بنزين وسجلات، وسلع مجهولة المصدر، وعدم إعطاء بون صرف، وتصرف وإيقاف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية منتهية الصلاحية.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق