سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة.. اعرف بكام

شهد سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الجمعة، في مصر، استقرارًا ملحوظًا، داخل بورصة الدواجن وفي الأسواق والمحلات، ويوجد العديد من أنواع الكتاكيت البيضاء ويختلف السعر بحسب النوع، كما يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

واستقر سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، في مصر، إذ يتراوح متوسط سعر الكتكوت الأبيض ما بين 23.5 إلى 27.5 جنيه، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 10 إلى 11 جنيها، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 13 جنيه إلى 14 جنيها، ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 14.5 إلى 15.5 جنيه.

سعر الدواجن اليوم

كما استقر سعر الدواجن اليوم، حيث يتراوح السعر اليوم ما بين 67 إلى 68 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، وتصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 74 جنيها إلى 75 جنيها للكيلو، حيث يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الفراخ اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي، حيث يتراوح السعر ما بين 78 إلى 80 جنيها للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 85 إلى 86 جنيها للكيلو، كما بلغ سعر الأمهات البيضاء 65 جنيها للكيلو.

أسعار البط اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن أن سعر البط المسكوفي عمر 1 يوم يتراوح ما بين 37 إلى 38 جنيها، بينما أظهرت البيانات أن سعر البط الفرنساوي يتراوح ما بين 21 إلى 22 جنيها.

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن فإن أسعار البيض مستقرة هي الأخرى، إذ يتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 121 إلى 123 جنيها، كما يتراوح سعر طبق البيض الأحمر ما بين 123 إلى 125 جنيها، بينما يتراوح سعر طبق البيض البلدي ما بين 128 إلى 130 جنيها.