أسعار الدواجن اليوم السبت 2-9-2023.. سعر الكيلو 64 جنيها للمستهلك

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 2-9-2023 ثباتًا في الأسواق والمحال التجارية، خلال تعاملات اليوم وسجل نحو 64 جنيهًا للمستهلك بحسب البورصة العامة للدواجن وأسعار بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

تستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء اليوم السبت 2-9-2023 ، وجاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم اسبت 2-9-2023 الجاري 64 جنيهًا للمستهلك، بينما سجلت في بورصة الدواجن داخل المزارع 58 جنيهًا.

الدجاج الساسو: 104 جنيهات.

الدجاج البلدي: 118 جنيهًا.

سعر أمهات الدجاج الأبيض: 63 جنيهًا.

سعر الدجاج الأبيض الوسط: 58 جنيهًا في المزرعة.

سعر الدجاج الأحمر: 63 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن

سعر كيلو الدجاج البانيه يتراوح بين 170 و175 جنيهًا.

سعر الشيش طاووق بين 155 و160 جنيهًا.