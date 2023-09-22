نجل الأستاذ هيكل لـ«الوثائقية»: والدي نشأ في أسرة متوسطة ورفض العمل بالتجارة

تحدث حسن هيكل، نجل الأستاذ محمد حسنين هيكل، عن والده خلال الجزء الأول من الفيلم الوثائقي «هيكل.. سيرة الأستاذ» الذي يعرض على فضائية الوثائقية، قائلا: «الحاجة البديعة في أستاذ هيكل إنه شخص نشأ في عائلة متوسطة وعلم نفسه بنفسه.. واختلف مع والده في أنه راح واتجه إلى الصحافة ورفض العمل معه في التجارة».

تعليم الأستاذ هيكل

فيما قال الكاتب الأردني، خالد عبد الهادي، خلال الفيلم الوثائقي، عن رحلة التعليم للأستاذ محمد حسنين هيكل: «في غياب الأب وخلال إحدى المناسبات.. اتفقت الأم مع أخيها الوحيد أنهم يسجلوا الأستاذ هيكل في مدرسة خليل أغا، وفعلا تم تسجيل الأستاذ هيكل.. وأصبح طالبا».

أبرز محطات «هيكل»

ويوثق الجزء الأول من الفيلم الخطوات الأولى لهيكل في بلاط صاحبة الجلالة، مسلطًا الضوء على أبرز محطات تلك الحقبة، التي أسست مبكرًا للقب الذي اشتُهر به في الأوساط الصحفية الأستاذ.

كما يشهد الفيلم الظهور المتلفز الأول للسيدة «هدايت تيمور»، زوجة الكاتب الراحل، وشقيقته مها هيكل، بالإضافة إلى عدد آخر من أفراد الأسرة.