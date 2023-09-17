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الفيلم الوثائقي «الكتيبة».. كيف ساعدت دقة المعلومات في حماية الأرواح بسيناء؟

كتب:

محمد عزالدين
11:43 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
فيلم الكتيبة

فيلم الكتيبة

العقيد أ.ح عبد العظيم مظهر عبد الفتاح، قال خلال فيلم «الكتبية» الذي أذاعته قناة «الوثائقية»، إن قائد القطاع كان يحصل على المعلومة من المجموعات ويحللها، ويعطي قرارا سليما، ساهم في السيطرة على العناصر كلها.

وقال العقيد أ.ح محمد العربي: «نعتمد على المعلومة بدونها مفيش مداهمة، معلومة دقيقة، تعني ربنا يكرمنا في المداهمات».

 

الحرب في سيناء غير نظامية

وأوضح أحمد سلطان باحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن الحرب في سيناء غير نظامية، وعنصر المعلومة فارق فيها، والخطوة الأولى لحسم المعركة، هو بناء قاعدة معلومات عن العدو، ومعرفة البناء القيادي له والمسؤولين والأمراء والمسؤولين العسكريين.

وأشار العميد المتقاعد محمود محيي الدين، خبير استراتيجي، إلى أن نجاح أجهزة الأمن وخاصة المخابرات الحربية والمخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني ووحدات البحث الجنائي في شمال سيناء، اعتمد على الحصول على المعلومات من المصادر المتعاونة من أبناء سيناء، ومراكز الاستجواب الفنية القادرة على استخلاص المعلومات، أدى إلى توفير الحماية المعلوماتية وتقليل الخسائر وتقليل أعداد الشهداء.

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