«تمريض الفيوم» تتلقى أوراق التقديم وتوجه تعليمات مهمة للطلاب الجدد

أعلنت كلية تمريض الفيوم، عن بدء تلقي أوراق الطلاب الجدد المرشحين من قبل مكتب التنسيق للتقديم لكلية التمريض للعام الجامعي الجديد 2023-2024، مُبينة تفاصيل التقديم والمصروفات الدراسية ورسوم الكتاب الإلكتروني، وكيفية دفعهما، وموجهةً بعض التعليمات للطلاب لتجنب الوقوع في أيّة مشكلات خلال التقديم، فضلًا عن وقت التقديم، وتفاصيل الكشف الطبي للطلاب.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن التقديم لكلية تمريض الفيوم 2023، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الثانوية العامة في كل مكان.

الأوراق المطلوبة لكلية تمريض الفيوم

وكشفت شئون طلاب كلية تمريض جامعة الفيوم عن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكلية والتي تمثلت في الآتي:

- بطاقة الترشيح النهائية + 2 صورة منها.

- استمارة نجاح الثانوية العامة + 4 صور منها مع التأكد من وجود خاتم الشعار على أصل الاستمارة.

- شهادة الميلاد حديثة + 4 صور + شهادة ميلاد الرقم الثلاثي للطلاب الذكور.

- 8 صور شخصية مكتوب اسم الطالب ورقمه القومي عليها.

- 2 صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.

- 2 صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- استمارة 2 جند للذكور فقط.

- استمارة 6 أو 7 جند للذكور فقط + 2 صورة منها مع مراعاة تغليف الأصل.

- استمارة الكشف الطبي مطبوعة من على الموقع بعد إجراء الكشف الطبي + نتيجة الكشف الطبي ظاهر بها الختم والإمضاء من على موقع النت.

- إيصال دفع المصروفات + صورة منه.

كم مصاريف كلية التمريض الحكومية؟

وفيما يخص مصاريف كلية التمريض جامعة الفيوم فإنّ شئون الطلاب أوضحت أنّ المصروفات الدراسية هذا العام تبلغ نحو 3163.5 جنيهًا منها 1723.5 مصروفات الكلية بالإضافة إلى 1440 جنيهًا مصاريف الكتاب الإلكتروني، موضحًا أنّه يجب أن يتوجه الطالب إلى ماكينة حزينة الكلية بالكود لدفع المصروفات بالفيزا، أو الماكينات الخارجية للدفع النقدي مثل مصاري أو سداد أو موجة أو طلقة أو الأهلي أو ممكن، بينما يتوجه لماكينات الأهلي وممكن فقط في حالة دفع رسوم الكتاب الإلكتروني.

تعليمات هامة لطلاب كلية تمريض الفيوم

وأصدرت كلية تمريض الفيوم 2023 تعليمات هامة للطلاب تمثلت في الآتي:

- يجب على الطلاب الخضوع للكشف الطبي والانتظار 24 حتى يتمكن من دفع المصروفات وبعدها يتمكن من تقديم الملف الخاص به.

- على الطالب عمل مسح ضوئي scan لكل من أصل استمارة الثانوية العامة + أصل شهادة الميلاد + بطاقة الترشيح + الرقم القومي + استمارة نتيجة الكشف الطبي مطبوعة من على الموقع بعد إجراء الكشف الطبي وتجهيزهم على أسطوانة CD وتسليمهم مع الملف.

- على الطالب الاحتفاظ بصورة من كافة الأوراق قبل تقديمها لأنه لن يسترد المستندات بعد تقديمها.

- لن يتم استلام أي ملف غير مكتمل الأوراق والالتزام بالجدول المعلن.