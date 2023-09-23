معلومات عن المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.. 1100 متر طولي للأرصفة

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن تفاصيل مهمة عن أعمال إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، والتي بلغت نسبة تنفيذها 77% وينفذها تحالف شركات وطنية مصرية وأجنبية، موضحًا أنها تستوعب 7 ملايين طن بضائع سنويًا.

وأضاف مركز المعلومات في تقرير له، أن إجمالي أطوال أرصفة المحطة 1100 متر طولي، وتبلغ مساحة الظهير الصحراوي الخلفي للمحطة 810 آلاف متر مربع، وتبلغ إجمالي مساحة المحطة 81 هكتارًا.

تعزز الاستفادة من مشروعات تنمية إقليم الصعيد

تستهدف المحطة من 500 إلى 3 ملايين حاوية مستهدفة سنويًا، و7 ملايين طن بضائع عامة مستهدفة سنويًا، كما تستهدف خدمة الأنشطة التعدينية بالمثلثل الذهبي، وتُسهل من أعمال التصدير والاستيراد، فضلًا عن دورها في تعزيز الاستفادة من مشروعات تنمية إقليم الصعيد، وتعظيم نقل البضائع العامة بالسكك الحديدية.

تربط المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، وتخفف الضغط على الطرق خامة محافظة الصعيد.

ستوفر آلاف فرص العمل للشباب

أكدت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري تأتي في إطار خطة الدولة لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة العالمية واللوجستيات، وخطة التطوير الشاملة لجميع الموانىء البحرية.

وأضافت «يونس» لـ«الوطن»، أن المحطة ستوفر آلاف فرص العمل للشباب، فضلاً عن دورها في خلق تنمية حقيقة واستثمار واعد في المنطقة المحيطة، مؤكدة أن أعمال التنفيذ تتم بأيادٍ مصرية خالصة.