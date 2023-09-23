بعد ترشيح عمل فلسطيني.. الدول العربية على طريق أوسكار بـ6 أفلام

تواصل الدول العربية ترشيحات أفلامها لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في النسخة 96 من حفل توزيع الجوائز الشهير المقام عام 2024، وكانت فلسطين أحدث الدول التي انضمت إلى القائمة بعد ترشيح فيلم «باي باي طبريا» للمخرجة لينا سويلم، وجاء ذلك بعد عرض الفيلم في الدورة الـ 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي.

تفاصيل فيلم «باي باي طبريا»

وتخوض المخرجة لينا سويلم من خلال فيلمها الوثائقي «باي باي طبريا» رحلة في هويتها وجذورها، وتدور أحداثه حول «هيام عباس» التي تغادر قريتها الفلسطينية لتحقيق حلمها في أن تصبح ممثلة، تاركة ورائها والدتها وجدتها وأخواتها، وبعد 30 عاما تعود «هيام» إلى قريتها مع ابنتها لينا سليم التي تستكشاف خيارات والدتها وتأثيرها على الأسرة.

ويجمع الفيلم ما بين الماضي والحاضر، بين صور من اليوم ولقطات أرشيفية عائلية من التسعينياتلأربعة أجيال من النساء الفلسطينيات الجريئات اللاتي يحافظن على تاريخهن وإرثهن حيًا من خلال قوة الروابط، على الرغم من المنفى والألم.

6 أفلام عربية مرشحة لـ أوسكار أفضل فيلم دولي 2024

وتتسع قائمة الأفلام العربية المرشحة لـ أوسكار أفضل فيلم دولي لتشمل «باي باي طبريا» إخراج لينا سوسلم (فلسطين)، و«بنات ألفة» للمخرجة كوثر بن هنية (تونس)، و«كذب أبيض» للمخرجة أسماء المدير (المغرب)، و«فوي! فوي! فوي!» للمخرج عمر هلال (مصر)، و«المرهقون» إخراج عمر جمال (اليمن)، إضافة إلى «جنائن معلقة» إخراج أحمد ياسين الدراجي (العراق)، ومن المتوقع أن تنضم الأردن إلى القائمة خلال الأيام المقبلة.