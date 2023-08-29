مكتبة مصر العامة ببنها تدعو الأهالي للاشتراك في أنشطتها.. الأوراق والرسوم

دعت إدارة مكتبة مصر العامة ببنها، بمحافظة القليوبية، مواطني المحافظة ومدينة بنها للاشتراك في أنشطة المكتبة المختلفة، التي تقدمها على مدار العام، مناشدة الراغبين في الالتحاق بالمكتبة بسرعة التقدم وملء الاستمارات للاستفادة من أنشطة المكتبة في كل المجالات.

وتستعرض «الوطن» طرق التواصل وكيفية الاشتراك بأنشطة مكتبة بنها العامة المختلفة.

تقول نهلة مسلم، مدير عام مكتبة بنها العامة، لـ«الوطن» إن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمكتبة كالتالي:

- صورة شخصية.

- صورة البطاقة.

- بالنسبة للأطفال بطاقة ولي الأمر للأطفال وشهادة ميلاد الطفل.

- استمارة اشتراك 1.50 قرش موجودة بالمكتبة.

- سداد قيمة رسم الاشتراك وتحدد حسب الفئة العمرية السن.

رسوم الاشتراك في مكتبة مصر العامة ببنها

وأوضحت مدير عام مكتبة مصر العامة ببنها، أن رسوم الاشتراك في المكتبة محددة حسب الفئة العمرية كالتالي:

- من 6 سنوات إلى 16سنة 20 جنيها.

- من 16سنة إلى 29 سنة 30 جنيها.

- من 30 سنة إلى 60 سنة 40 جنيه.

- أكبر من 60 سنة 25 جنيها.

بالنسبة للأطفال من سن أربع سنوات يتم عمل اشتراك عائلي

الاشتراك العائلي بمكتبة مصر العامة

وأشارت مدير مكتبة مصر العامة، إلى أن الاشتراك العائلي يكون بدفع ولي الأمر قيمة الاشتراك كاملة 41.5 جنيها، ويحصل باقي أفراد الأسرة على نسبة خصم حسب الفئة العمرية، موضحة أن الاشتراك متاح في أي وقت خلال السنه وساري لمدة عام ويجـدد سنويا.

خدمات اشتراكات مكتبة مصر العامة

وأضافت مدير مكتبة مصر العامة، أنه يمكنك من خلال الاشتراك التمتع بالخدمات التالية:

- استعارة الكتب لمدة 14 يوما.

- حضور بعض الدورات وورش العمل والندوات والمحاضرات والمؤتمرات والحفلات مجانا.

- الالتحاق بالدورات التدريبية مقابل رسم اشتراك شهري.

وأشارت مدير المكتبة، إلى أن مواعيد العمل جميع أيام الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت كالتالي:

- فترة صباحية من 9 ص إلى 2 ظهرا.

- فترة مسائية: من 4 عصر إلى 8 مساء خلال الموسم الشتوي

- فترة مسائية: من 5 عصر إلى 9 مساء خلال الموسم الصيفي

وأوضحت مديرة المكتبة، أن المكتبة تقع في بنها الجديدة، بحي الفلل، آخر كورنيش النيل، شارع رقم 8 نجيب محفوظ بين مبني محكمة الأسرة والمجلس القومي للمرأة.وان اللوكيشن الخاص بها من هنا ‏

والتواصل تليفونيا من خلال أرقام التالية:

كود المحافظة (013)

الاستعلامات: 3190261

الإداره والفاكس:3190258

العلاقات العامة : 3190243