ضبط 400 كيلو أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم

تمكنت حملة تموينية مكبرة من إدارة تموين سنورس، من ضبط عدة شكائر أسمدة مدعمة خاصة بوزارة الزراعة غير مصرح ببيعها أو تداولها خارج الجمعيات الزراعية، داخل أحد محال الأسمدة في قرية سنهور بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، بعدما جرى تهريبها لبيعها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح مالية طائلة من فارق السعر.

وتٌكثف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، من حملاتها تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق.

ضبط 400 كيلو أسمدة

وأوضح المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، في بيان صحفي، أنّ إدارة تموين سنورس تمكنت من ضبط 400 كيلو جرام كيماوي خاص بوزارة الزراعة «سماد يوريا»، داخل أحد محال الأسمدة بقرية سنهور بدائرة مركز سنورس، رغم أنّه خاص بوزارة الزراعة غير مصرح بتداوله أو بيعه في المحال، بقصد البيع في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعه.

تحرير محضر بالواقعة

وأشار إلى أنّه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق مع المخالفين.

استمرار الحملات الرقابية

وأكد استمرار الحملات التفتيشية، وتكثيفها على مختلف الأسواق، والمطاحن والمخابز، والأنشطة التموينية، فضلًا عن المواد البترولية بمختلف أرجاء المحافظة ومراكزها، بقصد السيطرة على الأسواق، وضبط الأسعار، وإحكام الرقابة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وبيّنّ أنّ الحملات تشمل أيضًا تشديد الرقابة على مختلف محال الجزارة، ومنافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من سلامة المعروضات، ومدى مطابقتها للشروط الصحية، لمواجهة جشع التجار والغش، وتحقيقًا لمصلحة أهالي المحافظة.