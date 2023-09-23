السجن 3 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج 

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكما يتضمن معاقبة عامل بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الحشيش بدائرة مركز طما.

وصدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

تجارة الحشيش

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز طما عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز طما، مفادها قيام المتهم «م. ا. م» بالاتجار في الحشيش المخدر.

اعتراف المتهم

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وأن المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف وراغبى الشراء، وتم القبض عليه وبحوزته كمية من الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت حكمها المتقدم.