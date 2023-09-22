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«مستقبل وطن» بالغربية يناقش الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة

كتب:

عمرو صالح
08:27 م | الجمعة 22 سبتمبر 2023
حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية

حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية

عقدت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمركز أول طنطا التابع لمحافظة الغربية اجتماعا تنظيميا، وذلك بحضور المهندس هاني البدوي أمين الحزب بأول طنطا والدكتورة آية سعد الدين أمينة المرأة بالحزب بأول طنطا والدكتورة جيهان السيسي القائمة بأعمال أمين مساعد الحزب بأول طنطا وأمناء المرأة بالوحدات الحزبية.

حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية

وخلال الاجتماع تم مناقشة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة من تجهيز مقرات وحشد للمواطنين.

كما جرى أيضا مناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة والتأكيد على الدعم الكامل من الحزب للمواطن لسد احتياجاته ودعمه لرفع الأعباء عن المواطنين.

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بقلم عمرو صالح