وكيل زراعة كفر الشيخ: حصاد 130 ألف فدان ذرة وأرز.. وتوفير تقاوي عالية الإنتاج

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أنّه جرى حصاد 50 ألف فدان من الذرة الشامية، من بين 68 ألف فدان مزروعة بمراكز وقرى المحافظة، كما تم حصاد 80 ألف فدان من الأرز، من بين 333 ألف فدان.

توفير تقاوي عالية الإنتاج من القمح

وأضاف «غربية»، أنّه تم توفير تقاوي عالية الإنتاج من القمح، بمنافذ الإرشاد والتعاون الزراعي، استعداداً لموسم زراعة القمح، مؤكداً أنّ اللجان تابعت زراعة العروة المبكرة من زراعة البنجر، وأن هناك متابعة مستمر لعملية الحصاد لمحصول الأرز والتوصية بعدم حرق قش الأرز والاستفادة منه كعلف للماشية.

تنفيذ ندوة إرشادية عن البرنامج الإرشادي للنهوض بمحصول القطن

وأوضح «غربية»، أنّه تم تنفيذ ندوة إرشادية عن البرنامج الإرشادي للنهوض بمحصول القطن بمركز قلين ناحية قلين البلد، بحضور باحثي القطن وبمتابعة وتنفيذ الإرشاد الزراعي بكفر الشيخ للنهوض بإنتاجها محصول القطن، والتأكيد ضرورة تنفيذ العمليات الزراعية والتوصيات الفنية للمحصول خلال الفترة الحالية من عُمر النبات.

وتابع «غربية»، أنّه جرى عقد ندوة إرشادية عن العمليات الزراعية في محصول الفاصوليا بمركز دسوق ناحية المركز الإرشادي بالعجوزين، بالإضافة إلى عقد ندوة إرشادية عن تسويق فول الصويا والعمليات الزراعية في محصول فول الصويا بمركز كفر الشيخ بالمركز الإرشادي بالطايفة.