مها أحمد تعود للسينما بفيلم جديد بعد غياب 12 عاما

تعود الفنانة مها أحمد للسينما من جديد بتقديم فيلم كوميدي مع زوجها الفنان مجدي كامل، وذلك بعد أن غابت عن السينما في السنوات الماضية.

تفاصيل فيلم مها أحمد الجديد

وتقدم مها أحمد الفيلم في إطار كوميدي، ويتم تصويره في الفترة المقبلة بين الامارات ومصر، حيث إنه من إنتاج مصري إماراتي، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن المشاركين في العمل سوى الفنان مجدي كامل، الذي تعاقد على العمل في الأيام الماضية.

ولم يستقر صناع العمل على وضع اسم نهائي للفيلم، وتتم المفاضلة بين «مها وأختها» أو «هارت لك».

مشاركة مجدي كامل في فيلم مها أحمد

يشار إلى أن فيلم مها أحمد الجديد من قصة الفنان مجدى كامل، تأليف محمود مرزبان، ومن إخراج محمد المدني، من إنتاج محمد على عبدالعزيز مرزبان، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل، الذين سوف يتم الكشف عن اسمائهم في الأيام المقبلة.

وكانت آخر أعمال مها أحمد في السينما فيلم «شارع الهرم»، الذي عرض في عام 2011، وتعاونت فيه مع الفنان الشعبي سعد الصغير والراقصة دينا، ومجموعة من النجوم.