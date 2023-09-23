قافلة بيطرية مجانية لفحص وعلاج المواشي بالدقهلية غدا

بدأت رئاسة مركز ومدينة شربين، في محافظة الدقهلية تنظيم وتجهيز والإعداد للقافلة البيطرية بالتنسيق مع المحافظة ومديرية الطب البيطري بالدقهلية والإدارة البيطرية في شربين، التي من المقرر أن تبدأ غدا الأحد.

غدا قافلة بيطرية مجانية بشربين بالدقهلية

وأكد اللواء عادل برغش، رئيس مجلس مدينة شربين، في بيان أن هناك استعدادات جرت في مدينة شربين وتحديدا في قرية الدبوسي من أجل الإعداد للقافلة البيطرية غدا يوم الأحد، وستكون مجانا، والهدف منها هو حفاظا على الثروة الحيوانية ولوقايتها من الأمراض، وبالتنسيق مع الزراعة والإدارة البيطرية بشربين.

كما أدلى بوجود أطباء بيطريين للتشخيص بشكل مجاني دون أي تكلفة أو رسوم للكشف الطبي على المواشي والأغنام، ضمن سلسلة القوافل الطبية للحفاظ على الثروة الحيوانية ضد أمراض معدية، مثل حمى الوادي المتصدع، والحمى القلاعية، وإنفلونزا الطيور وغيرها ونقل العدوى لرفع العبأ عن كاهل المواطنين من خلال الكشف والتطهير وعمل السونار وصرف العلاج مجانا.

عمل مسح شامل على المواشي والطيور بالدقهلية

كما تابع الدكتور السيد حسانين، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن» بأنه سيتم عمل مسح شامل على مواشي وطيور قرى ومدن محافظة الدقهلية من منزل لآخر لتحصينها بصفة دورية للحفاظ على الثروة الحيوانية ضد الأمراض المعدية، بالتنسيق مع الإدارات البيطرية والمحافظة ومديرية الزراعة ومع مديرية أمن الدقهلية، وستتكون اللجان التي ستقوم بعمل المسح الشامل على المواشي والتحصينات من طبيب وإداري معاون وعامل، وفي حال وجود ماشية مصابة يتم أخذها وعلاجها مجانا حتى تشفى تماما وإعادتها لأصحابها مرة أخرى، والهدف هو تشجيع المربي على الكشف الدوري للماشية ونشر الثقافة والإرشاد والوعي بين المربيين.