عالم بالأزهر يوجه رسالة للآباء: أنفق على ابنك حتى لو كان عاقا

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه على الأب الإنفاق على أبنائه من سعته، حتى وإن أتعبوه في تربيتهم ولم يسمعوا إلى كلامه، بل عليه أن يحتسبها عند الله – عز وجل، ولا ينتظر شكرهم أو اعترافهم بإحسانه والامتنان له.

«جبر»: الابن حتى لو عاق فعلى أبيه النفقة

وأضاف «جبر» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك»، والمذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الابن حتى لو عاق لأبيه فعلى الأب الإنفاق عليه، موجهاً رسالة للآباء: «لا تجعل ابنك في حاجة أو عوز للآخرين حتى وإن مرت عليهم فترة عقوق فمد لهم يدك دوما بالعون».

الخروج عن طوع الآباء

وتابع عالم الأزهر الشريف، أنَّ بعض الأبناء قد يخرج عن طوع أبيه لفترة ما ولا يقل لأبيه كلمة شكر، إلا أنَّ الأب لا يقطع النفقة: «اعملها لوجه الله حتى لو الابن لم يشكر بلسانه بل وخرج عن طوعه أحيانا، وعلى الابن أن يراعي مع أبيه كلمات الشكر والاعتراف بفضله عليه في تربيته وإنفاقه وتعبه».