في العيد الوطني السعودي الـ93.. كيف بدأ الاحتفال في المملكة؟

احتفلت المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الذي يأتي في الـ23 من سبتمبر كل عام، وتمنح السلطات عطلة رسمية تمتد لمدة 5 أيام لهذا العام، حيث يُعتبر العيد الوطني السعودي واحدا من أهم الاحتفالات، فهي ذكرى توحيد المملكة وتغير اسمها من مملكة نجد وملحقاتها إلى اسمها الحالي.

وفيما يلي، تعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، قصة العيد الوطني السعودي الـ93، في السطور التالية:

العيد الوطني السعودي

ويحمل العيد الوطني السعودي شعار «نحلم نحقق»، ويعيد فيه المواطنون تاريخ توحيد المملكة، الذي بدأ بمرسوم من 23 سبتمبر عام 1932، على يد الملك الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن تحت شعار «لا إله إلا الله .. محمد رسول الله».

وتم في هذا اليوم إطلاق اسم المملكة العربية السعودية بعد كفاح استمر نحو 32 عاما، حيث تم خلالها وضع قواعد راسخة لإنشاء دولة إذ تم إصدار مرسوم ملكي يقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق 23 سبتمبر 1932، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وبعدها انتعشت الأرض الصحراوية بعد اكتشاف آبار النفط الذي حول الصحراء القاحلة إلى مدن مزدحمة بالعمال والمهندسين.

معلومات عن الملك عبدالعزيز آل سعود

وأفاد تقرير نشر بوكالة الأنباء السعودية «واس» عن السيرة الذاتية للملك المؤسس للسعودية الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود، الذي ولد في مدينة الرياض عام 1876 وترعرع فيها.

تعلم على يد القاضي عبدالله الخرجي، القرآن الكريم والقراءة والكتابة وهو في سن السابعة من عمره.

وعندما بلغ العاشرة تعلم الفقه والتوحيد على يد الشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ، وفي نفس الوقت كان الملك عبدالعزيز يتعلم ركوب الخيل ومهارات الفروسية.

عُرف عن الملك عبدالعزيز احترامه الكبير للعلماء طيلة فترة حياته، اكتشف في عهده النفط وتحولت المملكة إلى دولة عظمي.

وفي شهر ربيع الأول من عام 1373هـ رحل الفارس الملك عبدالعزيز عن صهوة جواده بعد أن اشتد عليه المرض أثناء إقامته في الطائف، فاضت روحه إلى بارئها.