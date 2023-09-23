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الهلال الأحمر الليبي: نشكر مصر حكومة وشعبًا على الدعم المقدم لنا

كتب:

حسن سمير
11:51 م | السبت 23 سبتمبر 2023
الهلال الأحمر الليبى

الهلال الأحمر الليبى

قال توفيق شكري، المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، إن التعاون ما بين الهلال الأحمر المصري مع الليبي، في كل الأزمات، لافتا إلى أن الهلال الأحمر الليبي متواجد بشركائه، وتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتم انتشال الجثث التي كان من السهل الوصول إليها. 

الشكر لمصر حكومة وشعبا على الدعم المقدم

وقدم شكري خلال مداخلة ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة cbc، الشكر لمصر حكومة وشعبا على الدعم المقدم، لافتا إلى أن الهلال الأحمر الليبي له الدور الأساسي والمهم في هذه الأزمة. 

الأزمة في ليبيا كبيرة والأولى في تاريخها

وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي أن الأزمة في ليبيا كبيرة والأولى فى تاريخها، ومن خلال التدريب الذي تلقاه الهلال الأحمر الليبي نعمل على التوعية بالنظافة والوقاية الشخصية بتوفير بعض الأشياء والعلاج للمصاب.

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