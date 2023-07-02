للمؤمن عليهم.. خطوات ورابط تسجيل الرقم التأميني «أون لاين»

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن أنّ ​​الرقم التأميني هو المدخل الرئيسي لنظام المعلومات بالهيئة من ميلاد الشخص، ويستمر حتى استحقاق المعاش، ويكون لكل مواطن رقم تأميني واحد فقط، لذا أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لجميع المواطنين المؤمّن عليهم، إمكانية تسجيل الرقم التأميني «أون لاين»، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة واتباع عدد من الخطوات البسيطة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، خطوات ورابط تسجيل الرقم التأميني «أون لاين»، وفقا للموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

خطوات ورابط تسجيل الرقم التأميني «أون لاين»

1- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من خلال هذا الرابط.

2- اختيار «خدمات المؤمن عليهم».

3- اختيار خدمة «تسجيل رقم تأميني» من قائمة الخدمات المتاحة للمؤمن عليهم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

4- يقوم الموظف المختص بالاستعلام عن الرقم التاميني بقاعدة المعلومات.

5- ​حال وجود رقم تأميني سبق تسجيله سيتم إبلاغك به.

6- حال عدم وجود رقم تأميني مسجل يتم تسجيل رقم تأميني وإبلاغك به​.​

7- حال عدم الاستدلال عن الرقم التأميني يتم التقدم لأقرب مكتب تأمينات.

8- تقديم أصل شهادة الميلاد المميكنة للاطلاع وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها .

يذكر أنّ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أتاحت عددا كبيرا من الخدمات عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، سواء للمؤمن عليهم، أو أصحاب المعاشات، والمستفيدين، إضافة إلى المصريين في الخارج، تسهيلا عليهم للحصول على الخدمات.