سماح عبدالعاطي: جزء من تكوين أي شخص يعمل بالصحافة أو الإعلام يرجع إلى «هيكل»

قالت الكاتبة الصحفية سماح عبدالعاطي، مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن» إن من يعمل في الوسط الصحفي أو أي شخص له علاقة بالإعلام أو الصحافة هناك جزء من تكوينه يرجع إلى الأستاذ محمد حسنين هيكل، سواء بقصد أو دون قصد أو على نحو مباشر أو غير مباشر، لكن نحن بنا بعض من روحه ونفس كلماته والألفاظ التي نحتها في الصحافة والسياسة المصرية مثل لفظ النكسة، هذه لفظة هيكلية.

وأضافت سماح عبدالعاطي، خلال استضافتها بحلقة اليوم من برنامج «ملعب الفن»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإذاعي مصطفى عمار، أنها في الأساس هزيمة لكن عندما كتبها قال رأى أنه من القسوة أن يكتب عما حدث في يونيو أنها هزيمة وتعني أن البلد استسلمت، فاستبدلها بـالنكسة، وهذا تعبير بديع يستخدمه العالم العربي عندما وصف القضية الفلسطينية ووعد بلفور.

وأشارت إلى أن «هيكل» أثرى الحياة الثقافية واللغة المصرية وقاموس السياسة المصرية بمفردات بديعة حتى الآن نستخدمها ولا نعرف مصدرها أو من قالها.