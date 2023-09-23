خالد البلشي: النقابة لن تنسى مواقف هيكل الخالدة في الدفاع عن حرية الصحافة

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إننا نقف اليوم في حضرة الأستاذ الراحل محمد حسنين هيكل، الأستاذ الذي كان لقاؤه اعترافا بالبقاء والمهنية، مضيفا أن هيكل كان صحفيا مميزا بقدرته الكبيرة للوصول إلى المعلومات، والسبق الصحفي، وصياغة هذا السبق بحرفية فذة ولغة متفردة، وصولا إلى ذاكرة لا تعرف الوهن، وشغف بالانجاز لا يتوقف.

كلمة البلشي خلال الحفل

واضاف البلشي خلال كلمته في حفل مئوية هيكل أن المهنة مكلفة بالعمل أمام كافة التحديات، وذلك من خلال شباب مازال يحلم بصحافة على قدر المواطنين ونحن نتذكر فضل هيكل، فمن خلال مؤسسته افتتح الأستاذ الراحل نافذته على العالم ولعشرات الصحفيين وأنا واحد منهم.

واستعرض النقيب محطات معرفته بالأستاذ الراحل بداية من قراءة كتاباته ولقائه به في حوار المصري اليوم، ثم الدورات التدريبية في المؤسسة وبعض المواقف التي جمعت بينهما، كما توجه بالشكر نيابة عن نقابة الصحفيين للراحل قائلا: نقابة الصحفيين سوف تحتفظ بالعديد من المواقف دفاعا عن الصحافة ولا تنسى له موقفه الشهير في 1995 وغيرها من المواقف.

عدد من الصور لأسرة الأستاذ الراحل

وقدم خالد البلشي في نهاية كلمته، نيابة عن الصحفيين عددا من الصور لأسرة الأستاذ الراحل، جاء أبرزها شهادة قيد الأستاذ في نقابة الصحفيين وحصوله على عضوية النقابة وكلب القيد بها.