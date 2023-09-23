زوجة محمد حسنين هيكل في «مئوية الأستاذ»: هدفنا دعم مهنة الصحافة

بدأت منذ قليل احتفالية مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية والدولية، التي تقام بمناسبة ذكرى مئوية الأستاذ الراحل، بالمتحف القومي للحضارة، بالإضافة إلى الاحتفال بتسليم جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية لعام 2023 في دورته السابعة للعمل الصحفي على اختلاف منصاته ومنابره.

ورحبت السيدة هدايت هيكل، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وزوجة الأستاذ الراحل، بالحضور الكرام، قائلة إن المؤسسة قررت تنظيم هذا اليوم منذ عام ماضٍ، بمشاركة عدد من الحضور من الوسط الصحفي والإعلامي، حتى تكون مئوية الأستاذ هيكل تطبيقا لما نادى به وهو متابعة كل القضايا والأحداث والتطورات.

تعبيره الدائم عن أجنحة الصحافة

وأضافت هدايت خلال كلمتها إن كلمات الأستاذ هيكل وتعبيره الدائم عن أجنحة الصحافة تحولت إلى شعار للمؤسسة التي لا بد أن تمدت للداخل والخارج، مضيفة أن هذا الاحتفال التزاما بكل ما يمكن للمؤسسة أن تقوم به من دعم وتشجيع ومساندة للمهنة التي انتمى إليها وأثر فيها الأستاذ الراحل محمد حسنين هيكل.

كما تم عرض فيلم تسجيلي يروى أبرز المحطات في حياة الأستاذ محمد حسنين هيكل، وأبرز المعلومات التي ساهمت في صنع شخصية هيكل التي نحتفل اليوم بذكرى المئوية له، وحضر الحفل نخبة من الشخصيات العامة ورجال الصحافة والإعلام والشخصيات البارزة وعلى رأسهم مستشار رئيس الجمهورية الأسبق عدلي منصور، وقدمت الاحتفالية المذيعة جاسمين طه زكي.

تقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين

ومن المقرر أن يتم تسليم جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، ومكافأة الشباب حتى يتميزوا في أعمالهم الصحفية، كما تعمل المؤسسة على أن تكون عوناً لهم في تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه المهنة من مواكبة لما هو جديد، حيث تقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي، وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري، وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز إلى مكافأة الصحفيين العرب شبانا أو شابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2022.